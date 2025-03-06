Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılacak? 2025 Hırka-i Şerif Camii ziyaret saatleri ve tarihleri!

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 08:07

İslam dünyasının en değerli hazinelerinden biri olarak kabul edilen Hırka-i Şerif her yıl Ramazan ayında binlerce vatandaşın ziyaretine açılıyor. Bu yıl da geleneksel olarak gerçekleştirilecek olan Hırka-i Şerif ziyareti için araştırmalar ve hazırlıklar başladı. Peki 2025 Ramazan ayında Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için belirlenen tarihler neler?