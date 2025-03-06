6 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?
6 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (6 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Kuruluş Osman" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "UEFA Şampiyonlar Ligi" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 6 Mart Perşembe günü televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Başka Bir Gün (yeni bölüm)
TRT 1: Fenerbahçe - Rangers maçı (20:45)
KANAL D: İnci Taneleri (yeni bölüm)
STAR TV: Öldür Beni Sevgilim (film)
SHOW TV: Siyah Kalp (yeni bölüm)
TV8: Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)
6 MART ATV YAYIN AKIŞI
10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI İZLE)
13:00: atv Gün Ortası
14:00: Mutfak Bahane
16:00: Esra Erol'da (İZLE)
18:45: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20: atv Ana Haber
20:00: Başka Bir Gün (6. Bölüm)