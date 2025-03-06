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6 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

6 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (6 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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6 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Bu akşam Atv'de "Kuruluş Osman" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "UEFA Şampiyonlar Ligi" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 6 Mart Perşembe günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Başka Bir Gün (yeni bölüm)

TRT 1: Fenerbahçe - Rangers maçı (20:45)

KANAL D: İnci Taneleri (yeni bölüm)

STAR TV: Öldür Beni Sevgilim (film)

SHOW TV: Siyah Kalp (yeni bölüm)

TV8: Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

6 MART ATV YAYIN AKIŞI

10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI İZLE)

13:00: atv Gün Ortası

14:00: Mutfak Bahane

16:00: Esra Erol'da (İZLE)

18:45: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20: atv Ana Haber

20:00: Başka Bir Gün (6. Bölüm)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

6 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:10 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:05 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
14:30 – Vefa Sultan
16:15 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 – Ramazan Sevinci
19:20 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Maç Önü
20:45 – UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması: Fenerbahçe - Rangers

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

6 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
12:30 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
13:15 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

6 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Canlı)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 – Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri (Yeni Bölüm)
17:00 – Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Yerli Film: Öldür Beni Sevgilim

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)
10:00 – Siyah Kalp (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Siyah Kalp (Yeni Bölüm)