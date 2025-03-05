Yılın ilk çağlası tezgahlarda yerini aldı!

Yılın ilk çağla bademi, pazar tezgahlarında 700 TL’den yerini aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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Datça'da mevsimin ilk çağla bademi, pazar tezgahlarında 700 TL'den yerini aldı. Datça badem ağaçları, bir yandan çiçek açarken diğer yandan da ilk çağla hasadını vermeye başladı.



Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, hava şartlarının sert geçmesine rağmen çağla bademinin veriminden umutlu olduklarını ifade etti. Usul, "Badem ağaçlarımız bu yıl da güzel bir verim verdi" dedi.

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