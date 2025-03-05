REYTİNG SONUÇLARI 4 MART SALI | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?
Dün akşam, yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi diziler, Total ve AB reyting listelerinde kendilerine yer buldu. Survivor gibi yarışma programları da bu değerlendirmeye dahil edildi. Reyting sıralamaları bu yapımların izlenme oranlarını gözler önüne sererken, sonuçlar izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi. Peki 4 Mart reyting sonuçları nedir? İşte birinci olan yapım.
4 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Seyirciler tarafından Total ve AB sıralamalarında hangi diziler yer aldığı takip ediliyor. Bu sıralamaya dün akşam yayınlanan Mehmed: Fatihler Sultanı, Bir Gece Masalı ve Kral Kaybederse dizileri yer aldı. Peki reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler…
4 MART REYTİNG SONUÇLARI
4 Mart 2025 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları şöyle sıralandı:
Total kategorisinde, birinci sırada Kral Kaybederse yer alırken, ikinci sırada Esra Erol'da ve üçüncü sırada Bir Gece Masalı bulunuyor.
AB kategorisinde, Kral Kaybederse birinci sırayı alırken, Mehmed: Fetihler Sultanı ikinci sırada yer buldu. Üçüncülüğü ise Bahar dizisi oldu.
BU AKŞAM (5 MART) HANGİ DİZİLER VAR?
↪ ATV: Kuruluş Osman (yeni bölüm)
↪ TRT 1: Feyenoord-Inter maçı (20:45)
↪ KANAL D: Annem Ankara (yeni bölüm)
↪ STAR TV: Sahipsizler (yeni bölüm)
↪ SHOW TV: Sandık Kokusu (yeni bölüm)
↪ TV8: Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)