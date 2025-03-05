REYTİNG SONUÇLARI 4 MART SALI | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 12:41

4 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Seyirciler tarafından Total ve AB sıralamalarında hangi diziler yer aldığı takip ediliyor. Bu sıralamaya dün akşam yayınlanan Mehmed: Fatihler Sultanı, Bir Gece Masalı ve Kral Kaybederse dizileri yer aldı. Peki reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler…