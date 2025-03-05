Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 10:00

Hastalıklara şifa bulmak için okunabilecek en etkili dualar, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) şifa duası başta olmak üzere, birçok ayet ve sureyi kapsamaktadır. İslam inancına göre, Yüce Allah'ın (c.c.) Şafi ismiyle hastalara şifa dilemek, hem bedensel hem de ruhsal hastalıklara karşı tesirlidir. Bu anlamda, Şifa Duası hem Arapça yazılışı hem de Türkçe okunuşuyla sıkça tekrarlanarak sağlığa kavuşulmasına vesile olabilir. İşte hastalıkta okunacak en etkili şifa duaları ve ayetler...