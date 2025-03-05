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5 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

5 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (5 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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5 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Bu akşam Atv'de "Kuruluş Osman" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "UEFA Şampiyonlar Ligi" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 5 Mart Çarşamba günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Kuruluş Osman (yeni bölüm)

TRT 1: Feyenoord-Inter maçı (20:45)

KANAL D: Annem Ankara (yeni bölüm)

STAR TV: Sahipsizler (yeni bölüm)

SHOW TV: Sandık Kokusu (yeni bölüm)

TV8: Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART ATV YAYIN AKIŞI

10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI İZLE)

13:00: atv Gün Ortası

14:00: Mutfak Bahane

16:00: Esra Erol'da (İZLE)

18:45: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20: atv Ana Haber

20:00: Kuruluş Osman - 183. Bölüm

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30: Alişan İle Hayata Gülümse

13:15: Seksenler

14:25: Vefa Sultan

15:45: Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00: Ramazan Sevinci

19:20: Ana Haber

19:55: İddiaların Aksine

20:00: Maç Önü

20:45: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması - Feyenoord-Inter

23:00: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması - Benfica-Barcelona

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00: Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00: Yaprak Dökümü (Tekrar)

12:30: Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)

13:15: Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00: Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30: Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00: Annem Ankara (Yeni Bölüm)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00: Güncel - Canlı (Güne Başlarken)

09:45: Yayında (Songül ve Uğur ile Sana Değer - Yeni Bölüm)

13:00: Güncel - Canlı (Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak)

16:15: Güncel - Yeni Bölüm (Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri)

17:00: Yerli Dizi - Tekrar (Kiralık Aşk)

19:00: Haber - Canlı (Star Haber)

20:00: Yerli Dizi - Yeni Bölüm (Sahipsizler)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00: Canlı (Bu Sabah)

10:00: Tekrar (Sandık Kokusu)

12:30: Yeni Bölüm (Gelin Evi)

15:00: Canlı (Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme)

18:45: Canlı (Show Ana Haber)

20:00: Yeni Bölüm (Sandık Kokusu)