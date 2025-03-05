5 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 11:31

Bu akşam Atv'de "Kuruluş Osman" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "UEFA Şampiyonlar Ligi" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 5 Mart Çarşamba günü televizyonda ne var?