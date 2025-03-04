ERZURUM SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Erzurum iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. Erzurum’da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini imsakiye üzerinden takip edebilecek. Teravih namazı ise yatsı namazının ardından eda edilecek. Günlük ezan vakitlerini öğrenmek isteyenler, takvim.com.tr üzerinden güncel bilgilere ulaşabilir. Peki, Erzurum’da iftar saati kaçta? İşte güncel ezan vakitleri ve 2025 Ramazan imsakiyesi…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 03:00

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Erzurum'da 2025 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç tutacak vatandaşlar, imsakiye takvimini takip ederek sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilirler. Teravih namazı, akşam namazının ardından kılınır. Günlük ezan vakitlerini, takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki Erzurum'da iftar saati kaçta? İşte ezan vakitleri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) ERZURUM'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? ↪ Erzurum'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:19'dur. Erzurum'da 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve bu vakit sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süreçte, oruç tutacakların yeme içme işlemlerini bitirip oruca başlamaları gerekmektedir. Detaylı vakitler ve daha fazla bilgi için imsakiye takvimi takip edilebilir. 2025 ERZURUM İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ