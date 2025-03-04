DİYARBAKIR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Diyarbakır iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan imsakiyesini açıkladı. Diyarbakır’da oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merakla araştırıyor. Teravih namazı ise yatsı namazının ardından kılınacak. Günlük ezan vakitlerini öğrenmek isteyenler, imsakiye takvimi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Peki, Diyarbakır’da sahur saat kaçta başlıyor? İftar ne zaman? İşte 2025 yılı Diyarbakır Ramazan imsakiyesi ve ezan vakitleri…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 03:00

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Diyarbakır'da 2025 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini takip ediyor. Peki, Diyarbakır'da sahur vakti saat kaçta? Teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyarbakır için güncel ezan vakitleri ve Ramazan ayına özel imsak takvimi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) DİYARBAKIR'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? ↪ Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:22'dir. Diyarbakır'da 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve bu vakit sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süreçte, oruç tutacakların yeme içme işlemlerini bitirip oruca başlamaları gerekmektedir. Detaylı vakitler ve daha fazla bilgi için imsakiye takvimi takip edilebilir. 2025 DİYARBAKIR İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ