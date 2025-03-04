ARA TATİL TARİHLERİ 2025: Nisan ara tatili ayın kaçında? 2. ara tatil kaç gün?
2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024’te başlayan ilk dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Yaklaşık 20 milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisi, yarıyıl tatilini tamamladı. Şimdi ise ikinci dönemin devam ettiği bu süreçte, öğrenciler Nisan ayında uygulanacak ara tatilin tarihini merak ediyor. Peki 2025 yılı nisan ara tatili hangi gün başlayacak?
Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayan ikinci dönemde uygulanacak ara tatilin tarihi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatilin ardından, ikinci ara tatil Nisan ayında yapılacak. Peki ikinci dönem ara tatili hangi tarihte başlayacak? İşte 2. ara tatil tarihleri…
2 ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve bu süreçte Nisan ayında bir ara tatil uygulanacak.
İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 28 Mart Cuma günü son dersin ardından hafta sonu ile birleşen toplam 9 günlük bir ara tatile girecek.
2025 YAZ TATİLİ AYIN KAÇINDA?
Karnelerin 20 Haziran'da dağıtılmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline başlayacak.