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4 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

4 Mart Salı günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (4 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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4 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Bu akşam Atv'de "Bir Gece Masalı" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "İddiaların Aksine" dizisi izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 4 Mart Salı günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)

TRT 1: İddiaların Aksine (yeni bölüm)

KANAL D: Piyasa (yeni bölüm)

STAR TV: Kral Kaybederse (yeni bölüm)

SHOW TV: Bahar (yeni bölüm)

TV8: Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Yerli Dizi - Tekrar

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:15 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Vefa Sultan

01:30 Bir Zamanlar İstanbul

03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmas

04:35 Sahur Bereketi

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

22:45 Uzak Şehir

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

4 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar