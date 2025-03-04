4 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?
4 Mart Salı günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (4 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Bir Gece Masalı" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "İddiaların Aksine" dizisi izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 4 Mart Salı günü televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)
TRT 1: İddiaların Aksine (yeni bölüm)
KANAL D: Piyasa (yeni bölüm)
STAR TV: Kral Kaybederse (yeni bölüm)
SHOW TV: Bahar (yeni bölüm)
TV8: Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)
4 MART ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Yerli Dizi - Tekrar
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur