Ramazan arifesinde gizemli hayırsever depremzedelerin borçlarını ödeyerek yürekleri ısıttı!

Ramazan arifesinde, Velid Bedir'in bakkalına gelen gizemli bir kişi, yaklaşık 400 depremzedeye ait borçları 1 milyon 600 bin TL karşılığında ödeyerek herkesi şaşkına çevirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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Ramazan arifesinde, Velid Bedir'in bakkalına gizemli bir kişi geldi. Veresiye defterini kapatmak istediğini söyledi. Yaklaşık 400 depremzedenin borcunu hesaplatıp 1 milyon 600 bin TL ödedi.



Kim olduğunu söylemedi ve gitti! Bakkal Bedir de pankart yaptırıp borçların ödendiğini bildirdi. Bunu görenler gözyaşlarını engelleyemedi. Hepsi "Allah razı olsun" dedi.

Esnaf Velid Bedir, "Ben ilk başta şaka yaptığını düşündüm. Ama hepsini ödedi. İlk defa insanların böyle kalpten dua ettiğini gördüm" diye konuştu.

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