Mağaradan konteynere geçti, beğenmedi!

Hatay'da deprem sonrası mağarada yaşamaya başlayan Ali Bozoğlan, Hatay Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen konteynere yerleşti. Ancak Bozoğlan, mağarada daha huzurlu olduğunu belirterek, zaman zaman konteynerde, zaman zaman ise mağarasında yaşamayı sürdüreceğini ifade etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Hatay'da depremden sonra yerleştiği mağarada yaşamaya başlayan Ali Bozoğlan, Hatay Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen ikinci yuvası olan konteynere yerleşti.

Ancak mağarada kaldığı zamanlarda konteynerden daha huzurlu olduğunu ifade eden Ali Bozoğlan, birkaç gün konteynerde ve birkaç gün mağarasında kalacağını ifade ederek, "Bana ikinci evim olarak konteyner hediye ettiler. Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum. Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN