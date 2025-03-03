Kelebek Mobilya 2024 Yılı Seni Anlayan Hediyeler kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ASİL-YEDEK isim listesi...

Kelebek Mobilya 2024 Yılı Seni Anlayan Hediyeler kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Elektrikli MINI Countryman E 2024 Model Otomobil, Apple iPhone 15 128 GB, 50.000 TL değerinde Ses Joy Tur Seyahati Çeki, Dyson Cyclone V10 Kablosuz Süpürge, Apple AirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj Kutusu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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Kelebek Mobilya 2024 Yılı Seni Anlayan Hediyeler kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 11.06.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02-E.57588 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 26.02.2025 tarihinde yapılan çekilişe 23.305 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılan talihliler, Elektrikli MINI Countryman E 2024 Model Otomobil, Apple iPhone 15 128 GB, 50.000 TL değerinde Ses Joy Tur Seyahati Çeki, Dyson Cyclone V10 Kablosuz Süpürge, Apple AirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj Kutusu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Kelebek Mobilya 2024 Yılı Seni Anlayan Hediyeler kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ASİL-YEDEK isim listesi... (Takvim Gazetesi)

Elektrikli MINI Countryman E 2024 Model Otomobil kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

Kelebek Mobilya 2024 Yılı Seni Anlayan Hediyeler kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ASİL-YEDEK isim listesi... (Takvim Gazetesi)

Apple iPhone 15 128 GB ASİL ve YEDEK talihliler

Kelebek Mobilya 2024 Yılı Seni Anlayan Hediyeler kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ASİL-YEDEK isim listesi... (Takvim Gazetesi)

50.000 TL değerinde Ses Joy Tur Seyahati Çeki ASİL ve YEDEK talihliler

Kelebek Mobilya 2024 Yılı Seni Anlayan Hediyeler kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ASİL-YEDEK isim listesi... (Takvim Gazetesi)

Dyson Cyclone V10 Kablosuz Süpürge ASİL ve YEDEK talihliler

Kelebek Mobilya 2024 Yılı Seni Anlayan Hediyeler kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ASİL-YEDEK isim listesi... (Takvim Gazetesi)

Apple AirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj Kutusu ASİL ve YEDEK talihliler

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