Kanada'da diş-göz ameliyatı ile görme kaybı tedavi edildi!

Kanada’da, görme kaybı yaşayan hastalar için devrim niteliğinde bir tedavi yöntemi olan diş-göz ameliyatı, ilk kez başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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Kanada'da Brent Chapman, görme yetisini geri kazanmak için kendi dişinin gözüne yerleştirildiği cerrahi bir prosedür olan osteo-odonto keratoprotez (OOKP) operasyonunu geçiren ilk hastalardan biri oldu. OOKP, dişe teleskopik bir mercek yerleştirilerek görme sağlanmayı amaçlayan bir cerrahi işlemdir.



Vancouver'daki Mount Saint Joseph Hastanesi'nde uygulanan osteo-odonto keratoprotez (OOKP) operasyonu, hastaların dişinden bir kısmının çıkarılması, plastik bir lensin yerleştirilmesi ve ardından bu dişin göze yerleştirilmesi işleminden oluşuyor. Dr. Greg Moloney, dişlerin, vücutta üretilen en sert madde olan dentin içerdiği için, göz için mükemmel bir destek sağladığını belirtiyor. Ayrıca hastaların kendi dokularının kullanılması nedeniyle reddedilme riski de bulunmuyor.



İKİ AŞAMALI SÜREÇ

İlk aşamada, hastanın dişi çıkarılıp kesildikten sonra içine optik lens yerleştiriliyor ve diş geçici olarak yanağa yerleştiriliyor. Etrafında yeni dokuların gelişmesi bekleniyor. Birkaç ay sonra çıkarılarak gözün ön kısmına yerleştiriliyor. Hastaların yüzde 94'ü ameliyat sonrası görüyor.

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