Kalbinde delik olan Sümeyye bebek, başarılı bir ameliyatla hayata tutundu!

Mersin'in Toroslar ilçesinde doğan Sümeyye bebek, nefes darlığı ve kilo alamama şikayetleriyle başvurduğu hastanede kalbinde delik olduğu tespit edildi. Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyatla kalp delikleri kapatılan Sümeyye bebek, sağlığına kavuştu.

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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Mersin'in Toroslar İlçesi'nde yaşayan Somalili Bile Hassan ve Nado Ahmed Elmi çifti 8 ay önce üçüncü çocukları Sümeyye'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak bir süre sonra küçük Sümeyye'nin ailesi kızlarının nefes darlığı yaşadığı ve kilo alamadığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.



Yapılan kontrollerde Sümeyye'nin kalbinde delik olduğu tespit edildi. Sümeyye bebek, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Op. Dr. Murat Şimşek ve Op. Dr. Hüseyin Dursin tarafından yapılan yapılan ameliyatla Sümeyye bebeğin kalbindeki delik kapatılıp, kalp kapakçığı onarıldı.

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