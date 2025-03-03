İstanbul'da 15 milyon liralık uyuşturucu operasyonu!
İstanbul'da uyuşturucu üretimi yapılan 3 katlı villaya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lira olan 87 kök Hint keneviri ve 2 kilogram 290 gram marihuana ele geçirildi
İstanbul'da sera kurulup uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen 3 katlı villaya operasyon düzenlendi.
Muhammet Furkan Ş., uyurken yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 87 kök Hint keneviri ve 2 kilogram 290 gram marihuana ele geçirildi.
Muhammet Furkan Ş., tutuklandı.