İstanbul'da 15 milyon liralık uyuşturucu operasyonu!

İstanbul'da uyuşturucu üretimi yapılan 3 katlı villaya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lira olan 87 kök Hint keneviri ve 2 kilogram 290 gram marihuana ele geçirildi

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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İstanbul'da sera kurulup uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen 3 katlı villaya operasyon düzenlendi.

Muhammet Furkan Ş., uyurken yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 87 kök Hint keneviri ve 2 kilogram 290 gram marihuana ele geçirildi.

Muhammet Furkan Ş., tutuklandı.

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