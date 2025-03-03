Dövmelerini sildirmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Yazar Merve Köken, vücudundaki dövmeleri sildirmek için estetik merkezine gitti. Ancak kolu ile omuzunda yanık ve iltihaplanma meydana geldi. Farklı bir hastanede ameliyat olmazsa, kolunu kaybedeceği söylendi. İyileşmesi için ameliyat edildi.

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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Yazar Merve Köken, kolunda ve omuzunda bulunan dövmeleri sildirmek için bir estetik merkezine gitti. Fiyatta anlaştıktan sonra Gönül H. adlı kişi tarafından seansa alındı.

Ancak, işlemi sırasında acı hissetti. Durumu yetkililere bildirdi. Ancak yazarı, estetik merkezi geçiştirdi. Evine giden genç kadın, üzerinde yanık izleri ve iltihaplanma ile karşılaştı. Durumu yine estetik merkezi yetkililerine bildirdi. Ancak estetik merkezi, kadına kremler kullanmasını önerdi. Merve Köken'in ilerleyen günlerde dövmelerin silindiği alanlar kararmaya başladı. Hemen başka hastaneye gitti.

"KLİNİK SUÇLU ÇIKTI"

Daha sonra farklı bir hastanede tedaviye alındı. Yazara, iddiaya göre ameliyat olmazsa kolunu kaybedebileceği söylendi. İyileşmek için ameliyat oldu. Sonra rapor alarak sorumlular hakkında dava açtı. Raporda, klinik kusurlu sayıldı. Klinik sahibi Ece C., suçlamaları reddetti. İşletme sahibi ve çalışan Gönül H., hakkında 1 yıl hapisleri istendi.

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