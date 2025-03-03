Aydın'da iki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı!

Aydın'da iki grup arasında çıkan tartışmada ağır yaralanan Uğur Denli Söke, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammet Furkan Özçelik ise hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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Aydın'da iki grup arasında tartışma çıktı. Uğur Denli Söke ve Muhammet Furkan Özçelik hastaneye kaldırıldı. Ancak Uğur Denli Söke, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, D.M., M.S.D., F.K. ve E.E.'yi gözaltına alırken, U.T. ve M.C.Ö. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

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