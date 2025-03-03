Ankara Kalesi'nde 40 yıldır davul yapıyor

Ankara Kalesi'ndeki atölyesinde 40 yılı aşkın süredir davul ustalığı yapan 69 yaşındaki Doğan, fotoğrafçılıkla başladığı iş hayatına babasının davetiyle davulculukla devam etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Ankara'da yaşayan Davul ustası Doğan, Ankara Kalesi'ndeki atölyesinde 40 yılı aşkın süredir baba mesleğini yaşatıyor. Fotoğrafçılıkla başladığı iş hayatına, babasının "Gel, yanımda çalış" demesi üzerine davulculukla devam eden 69 yaşındaki Doğan, "Eskiden günde iki üç müşteri gelirdi, şimdi haftada bir iş ya geliyor ya gelmiyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN