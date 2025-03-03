23 gün boyunca cesetle aynı odada kaldı! Ölü taklidi yaparak hayatta kalan kadın her şeye rağmen yaşama tutundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kıskançlık yüzünden ağır şiddete maruz kalan ve 23 gün boyunca bir cesetle aynı odada rehin tutulan kadın, yaşadığı dehşetlere rağmen hayata tutunarak evlilik hazırlığı yapmaya başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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Bursa Osmangazi'de 22 Haziran 2023'te 'Dehşet evi' denilen evde acı bir olay yaşandı. Fatma O., kıskançlık krizine giren erkek arkadaşı İlyas Sarıkaya'nın tabancasından vücuduna 7 mermi isabet etti. Başına dayanan silah tutukluk yapınca öldü diye bırakıldı. Kadın, 10 saat ölü taklidi yaptı. 23 gün bir cesetle aynı odada rehin tutulup işkence ve tacize maruz kaldı. Kız arkadaşını tuzağa düşüren İlyas Sarıkaya, cinayet ve işkence suçlamalarıyla tutuklandı.

"ÖLÜ TAKLİDİ YAPTIM"

Yaşanan bu trajik olay; bir kadının acı dolu günlerini, nasıl ayakta kalabildiğini, gözler önüne bir kez daha serdi. Fatma O., bütün yaşadıklarına rağmen hayattan kopmayıp, evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Dini nikahları olan resmi nikah için gün sayan Fatma ve Aslan çifti, gazetecilerin kendilerine getirdiği gelinliği görünce gözyaşlarına boğuldu.

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