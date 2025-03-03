11 ay arayla hastasına iki hayat verdi!

15 dakika kalbi duran Ramazan Öğe’yi kalp masajıyla hayata döndüren Prof. Çakır, 11 ay sonra aynı kişiyi ikinci kez yaşama bağladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 00:00

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Antalya'da Prof. Dr. Tuğrul Çakır, silahla vurulup, kalp masajıyla hayata döndürdüğü Ramazan Öğe'nin (52) olaydan 11 ay sonra bu kez ameliyat için kendisine başvurduğunu görünce hem şaşırdı hem sevindi. Servis şoförü Öğe, Prof. Dr. Çakır'ın kendisini kalp masajıyla hayata döndüren doktor olduğunu öğrenince duygusal anlar yaşadı.



Olaydan sonra dört ay yoğun bakımda kalan, dalağı alınan, bağırsakları ağır hasar gören ve yedi kez ameliyat olan Öğe ise kendisini hayata döndüren doktor olduğunu bilmeden Prof. Dr. Çakır'a başvurduğunu aktardı.



Prof. Dr. Tuğrul Çakır, "Arkadaşım iki akrabasının silahla yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ben de tam arkadaşımın bahsettiği hastanenin yanından geçiyordum. Hemen acil servise girdim. Ramazan Bey'in durumunun kritik olduğunu gördüm. Sol taraftan giren mermiler iç organları yaralamış, buna bağlı aşırı kan kaybediyordu. Kalp atımları durmuştu. 10-15 dakikalık kalp masajıyla tekrar yaşama döndü. En yakındaki büyük bir hastaneye ambulansla sevk edildi" diye konuştu.



Prof. Dr. Çakır, "Kalp atımları duran bir kişinin masajla tekrar hayata döndüğünü görmek ve bir yıl sonra aynı hastayla yolumuzun tekrar kesişmesi inanılmaz bir duyguydu" dedi.



7 AMELİYAT GEÇİRDİ

Olaydan sonra 7 ameliyat olmuş, bağırsakların içeri alınmasının zor olduğunun söylendiğini belirten Prof. Dr. Çakır, hastanın, kendisine başvurduğunu kaydetti. İki ay önce Öğe'yi ameliyata alarak önce kalın bağırsağını içeri aldığını anlatan Prof. Dr. Çakır, "Bu ameliyattan sonra da ince bağırsaklarını içeri aldık.Tekrar sağlığına döndüğünü görmek bizi ayrı sevindirdi. Meslek hayatımda, en anlamlı hastalarımdan biri"diye konuştu.

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