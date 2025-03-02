İftar menülerinin fiyatı; 2025 Ramazan iftar menüleri ve kumanya fiyatları

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan menüler ve kumanyalar, önceki yıllara göre önemli ölçüde zamlandı. Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) tarafından açıklanan verilere göre, dört çeşitten oluşan bir iftar menüsünün fiyatı, vatandaşların bütçesini zorlayacak seviyeye ulaştı. Ramazan kumanyalarında da benzer bir tablo yaşanırken, dar gelirli vatandaşların bu yıl iftar sofralarını kurmakta zorlanacağı öngörülüyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 09:10

Paylaş





ABONE OL

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar menülerinin ve Ramazan kumanyalarının fiyatları netleşmeye başladı. Restoranlar, catering firmaları ve hayırseverlerin iftar çadırlarına yönelik hazırlıklarını hızlandırdığı bu dönemde, fiyatlar da vatandaşların merak konusu oldu.

Fotoğraflar: AA RAMAZAN KUMANYA FİYATLARI Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Ramazan kumanyalarının fiyat aralığını açıkladı. Buna göre, bir ailenin bir ay boyunca temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar 3.500 TL ile 4.000 TL arasında değişecek. Kumanyalarda yer alacak ürünler arasında un, yağ, makarna, pirinç, bakliyat, şeker ve kahvaltılık gibi temel gıda maddeleri bulunuyor. Özellikle yerel yönetimlerin ve hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan kumanyaların fiyatlarının, artan maliyetler nedeniyle geçen yıla oranla önemli ölçüde yükseldiği belirtiliyor.