DİYARBAKIR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Diyarbakır iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Diyarbakır halkı, 2025 Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitlerini yakından takip ediyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da, imsak vaktiyle oruca başlanırken akşam ezanıyla birlikte iftar yapılıyor. İl il imsakiye araştırmaları sürerken, Diyarbakır'te sahur ve iftar saatleri de merak konusu. Peki Diyarbakır'te ezan saat kaçta okunuyor? İftara ne kadar kaldı? İşte Diyarbakır için günlük ezan vakitleri ve imsakiye bilgileri…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 09:36

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Diyarbakır'da 2025 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini takip ediyor. Peki, Diyarbakır'da sahur vakti saat kaçta? Teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyarbakır için güncel ezan vakitleri ve Ramazan ayına özel imsak takvimi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) DİYARBAKIR'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? ↪ Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:22'dir. Diyarbakır'da 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve bu vakit sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süreçte, oruç tutacakların yeme içme işlemlerini bitirip oruca başlamaları gerekmektedir. Detaylı vakitler ve daha fazla bilgi için imsakiye takvimi takip edilebilir. 2025 DİYARBAKIR İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ