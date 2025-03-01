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Hastaya şifa duası: Tesirli şifa ayetleri... Çok hasta olan birine okunacak dua hangisi?

Hastalıklarla mücadele edenler için manevi destek büyük önem taşır. İslam inancına göre, Yüce Allah'ın (c.c.) Şafi ismiyle şifa dilemek, hem bedensel hem de ruhsal hastalıklara karşı tesirlidir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) şifa duası başta olmak üzere, birçok ayet ve sure, hastalıklara şifa bulmak için okunabilecek en etkili duaları kapsamaktadır. Bu dualar, hastaların umutlarını yeşertirken, manevi bir güç kaynağı olarak da önemli bir rol oynamaktadır. İşte, hastalıklara şifa bulmak için okunabilecek en etkili dualar ve ayetler:

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Hastaya şifa duası: Tesirli şifa ayetleri... Çok hasta olan birine okunacak dua hangisi?

Hastalıklara şifa bulmak için okunabilecek en etkili dualar, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) şifa duası başta olmak üzere, birçok ayet ve sureyi kapsamaktadır. İslam inancına göre, Yüce Allah'ın (c.c.) Şafi ismiyle hastalara şifa dilemek, hem bedensel hem de ruhsal hastalıklara karşı tesirlidir. Bu anlamda, Şifa Duası hem Arapça yazılışı hem de Türkçe okunuşuyla sıkça tekrarlanarak sağlığa kavuşulmasına vesile olabilir. İşte hastalıkta okunacak en etkili şifa duaları ve ayetler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Peygamber Efendimizin Şifa Duası

Hz. Âişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ŞİFA DUASI OKUNUŞU

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları hastalandığında bu duayı okumuş, hastalar için de bu şekilde dua edilmesini tavsiye etmiştir;

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin.

Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur.

Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın"

(Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hastaya Şifa Duası Okunuşu

Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Şifa Duası Türkçe Anlamı

Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur"

(Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Şifa Ayetleri

Hastalanan kişiler bu hastalıktan kurtulmak için şifanın yalnızca Allah'tan geldiğinin bilincindedirler. Hastalığı atlatmak için uzman hekimlere başvuranlar, tedavi yolları deneyenler Yüce Allah'a sığınıp hastalığa şifa duası etmektedir. Şifa duaları ve şifa ayetleri okumanın önemi ise büyüktür.

Şifa ayetleri şöyledir;

Tevbe Sûresi, 14. Ayet

Okunuşu: "...Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (mu'minîne)."

Anlamı: "Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!" (et-Tevbe, 14)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yunus Sûresi, 57. Ayet

Okunuşu: "...Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)"

Anlamı: "…Gönüllerdeki dertlere şifâdır..." (Yûnus, 57)

Nahl Sûresi, 69. Ayet

Okunuşu: "...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)..."

Anlamı: "…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…" (en-Nahl, 69)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İsrâ Sûresi, 82. Ayet

Okunuşu: "Ve nunezzilu minel kur'âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu'minîne (mu'minîn)...."

Anlamı: "Biz, Kur'ân'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü'minler için şifâ ve rahmettir…" (el-İsrâ, 82)

Şuarâ Sûresi, 80. Ayet

Okunuşu: "Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni."

Anlamı: "Hastalandığım zaman bana şifâ veren O'dur." (eş-Şuarâ, 80)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Şifa bulmak için okunabilecek diğer dualar

  • Nazar Duası
  • Nikah Duası
  • Amentü Duası
  • Sübhaneke Duası
  • Dilek Duası
  • Kunut Duaları
  • İsmi Azam Duası
  • Rabbi Yessir Duası
  • Bereket Duası