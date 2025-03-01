Antalya'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında ihmal iddiası!

Antalya'da kalkıştan hemen sonra düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan uçak kazası davasında 2. duruşma yapıldı. Kazada hayatını kaybeden Ataberk'in babası Ahmet Gökmen ve Gün, maliyetlerin düşürülmesi için uçakta ucuz benzin kullanıldığını iddia etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 00:00

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Antalya'da 6 yıl önce tek motorlu uçağın kalkıştan sonra düşmesi sonucu pilot Levent Arslan ve öğrenci Ataberk Gökmen kurtarılamadı. Öğretim görevlisi doktor Devrim Gün de yaralandı.



Hazırlanan iddianamede kazanın pilotaj hatasına bağlı olarak uçağın kontrolünün kaybedilmesi nedeniyle yaşandığı yer aldı. Side Sportif Havacılık Derneği İktisadi İşletmesi Yetkilisi Onur Cahit Alkın'ın şüpheli olduğu kazaya ilişkin davanın 2. duruşması yapıldı.



Gün, "5 dakika uçtuktan sonra gerisini hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim" dedi. Ataberk'in babası Ahmet Gökmen ve Gün, maliyetlerin düşürülmesi için uçakta ucuz benzin kullanıldığını ve yakıt numunesinin imha edildiğini öne sürdü.

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