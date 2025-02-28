Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
On Bir Ayın Sultanı Ramazan'da bir ay boyunca oruç ibadeti eda edilecek. Oruç tutacak Müslümanlar, niyetin nasıl edilmesi gerektiğini araştırıyor. Niyet, orucun temel şartlarından biri olup, ibadetin geçerliliği için büyük önem taşır. Bu haberimizde, Ramazan orucunda sahurda niyet etme şekli ve niyetin önemiyle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, oruca nasıl niyet edilir ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu ile ilgili sorular Diyanet kaynakları üzerinden araştırılmaya başlandı. İlk oruç 1 Mart Cumartesi günü tutulacak. Peki oruç için niyet ne zaman ve nasıl edilir? İlk sahur hangi gün? İşte oruçla ilgili merak edilenler…
RAMAZAN ORUCU NASIL TUTULUR?
Gerek Ramazan orucunda gerekse nafile oruçlarda niyet, orucun farzlarından biridir ve bu yüzden oruç tutarken niyet etmek zorunludur. Sahura kalkmak ya da ertesi gün oruç tutacağını bilerek uyumak, niyet yerine geçmektedir.
RAMAZAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
İbadet ederek Allah'a daha yakın olmayı isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlamaya çalışan bireyler için niyet etmek bilinçli bir şekilde ibadet etmenin önemli bir parçasıdır. Oruç tutacak kişiler için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya" şeklinde yapılan mutlak niyet yeterlidir. Ancak, geceden niyet edilmesi ve "Yarınki Ramazan orucuna" diyerek orucun belirlenmesi daha faziletli kabul edilir. Ramazan ayında her gün için ayrı niyet edilmesi gerekmektedir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Sahura kalkmak, oruç tutma niyetiyle yatmak ya da ertesi gün oruç tutmaya karar vermek niyet olarak sayılmaktadır. Ancak bunların hiçbiri olmadan uyuyakalan bir kişi, sabah saatlerinde de niyet edebilir.