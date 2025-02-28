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İftar menülerinin fiyatı; 2025 Ramazan iftar menüleri ve kumanya fiyatları

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan menüler ve kumanyalar, önceki yıllara göre önemli ölçüde zamlandı. Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) tarafından açıklanan verilere göre, dört çeşitten oluşan bir iftar menüsünün fiyatı, vatandaşların bütçesini zorlayacak seviyeye ulaştı. Ramazan kumanyalarında da benzer bir tablo yaşanırken, dar gelirli vatandaşların bu yıl iftar sofralarını kurmakta zorlanacağı öngörülüyor.

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İftar menülerinin fiyatı; 2025 Ramazan iftar menüleri ve kumanya fiyatları

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar menülerinin ve Ramazan kumanyalarının fiyatları netleşmeye başladı. Restoranlar, catering firmaları ve hayırseverlerin iftar çadırlarına yönelik hazırlıklarını hızlandırdığı bu dönemde, fiyatlar da vatandaşların merak konusu oldu.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

RAMAZAN KUMANYA FİYATLARI

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Ramazan kumanyalarının fiyat aralığını açıkladı. Buna göre, bir ailenin bir ay boyunca temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar 3.500 TL ile 4.000 TL arasında değişecek.

Kumanyalarda yer alacak ürünler arasında un, yağ, makarna, pirinç, bakliyat, şeker ve kahvaltılık gibi temel gıda maddeleri bulunuyor. Özellikle yerel yönetimlerin ve hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan kumanyaların fiyatlarının, artan maliyetler nedeniyle geçen yıla oranla önemli ölçüde yükseldiği belirtiliyor.

İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI

Ramazan ayında restoran ve catering firmaları tarafından sunulacak iftar menülerinin fiyatları da belli oldu.

Restoranlarda ve toplu yemek hizmetlerinde sunulacak 4 çeşit iftar menüsü:

- Normal şartlarda 200-350 TL arasında değişen menüler, iftariyelikler dahil olmak üzere bu Ramazan'da 380-420 TL bandında olacak.

-Paket servisle sunulan iftar menüleri 500-550TL seviyesine kadar çıkacak.

- Çadır ve açık hava organizasyonlarında, masaya servis edilen iftar yemeklerinin fiyatları ise 650-1.000 TL arasında değişecek.

İFTAR MENÜLERİNDE KLASİK OLARAK ŞU YEMEKLER YER ALACAK

Çorba (Mercimek, ezogelin veya yayla çorbası gibi seçenekler)
Ana Yemek (Etli sebze yemeği, tavuk, kırmızı et veya köfte)
Pilav veya Bulgur Pilavı
Tatlı (Güllaç, sütlü tatlılar veya şerbetli tatlılar)
İftariyelikler (Zeytin, hurma, peynir çeşitleri)
Yerli İçecek (Ayran, komposto veya şerbet)

RAMAZAN'DA YEMEK SEKTÖRÜNDE BEKLENTİLER

Ramazan ayında öğle saatlerinde azalan restoran yoğunluğunun, iftar saatine kayması bekleniyor. Özellikle iftar organizasyonları için rezervasyonların şimdiden dolmaya başladığı belirtilirken, yemek sektörü temsilcileri, bu dönemde catering ve toplu yemek hizmetlerine olan ilginin artacağını öngörüyor. Ramazan'a özel iftar menüleri ve kumanya paketleri ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde netleşmeye devam edecek.

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