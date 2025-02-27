Konya'da oksijen tüpü faciası: 4 kişinin içinde olduğu otomobil alev alev yandı!

3 aylık bebekleri Mustafa'ya rahatsızlığı nedeniyle oksijen tüpü taktıran Halil ve Fatma Çakmak çifti, evlerine doğru giderken oksijen tüpü patladı.Kucağında yeğenini tutan teyze Rabia Yıldız (18) ve yeğeni Mustafa, hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 00:00

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Konya'da Halil ve Fatma Çakmak çifti, bir süre önce 3 aylık bebekleri Mustafa'yı rahatsızlığı nedeniyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Mustafa, tedavisinin ardından dün oksijen maskesi takılıp taburcu oldu.



Baba, Çumra'daki evlerine doğru otomobille yola koyuldu. Hastaneden 500 metre uzaklaşan araçta, saat 17.30 sıralarında arka koltukta bebeğe takılı olan oksijen tüpü patladı. Yangın çıktı. Kucağında yeğenini tutan teyze Rabia Yıldız (18) ve yeğeni Mustafa, hayatını kaybetti. Yaralı anne ise ambulansla taburcu oldukları hastanede tedavi altına alındı.

Acılı baba Halil Çakmak, olaydan sonra bebeğini kucağından bırakmadı. Güçlükle ikna edilerek Mustafa'yı cenaze aracına koydu.

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