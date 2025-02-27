Kadir Gecesi hangi güne denk gelir? 2025 Kadir Gecesi hangi tarihte?
Ramazan ayının manevi zirvesi Kadir Gecesi, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip. Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak nitelendirilen bu mübarek gece, dua, ibadet ve tövbe ile geçirilmesi gereken özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. 2025 yılında Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği ise merak konusu. İşte, 2025 Kadir Gecesi tarihi ve bu mübarek geceye dair önemli bilgiler.
İslam'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul olduğu mübarek bir gece" olarak kabul ediliyor. Bu gece, Kadir Suresi'nde de yer almaktadır. Kadir Gecesi'nde neler yaşandığına dair pek çok inanç ve ibadet bulunur. Peki 2025 yılı Kadir Gecesi ne zaman? İşte Diyanet'in takvimine göre…
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve ilk oruç bu tarihte tutulacak.
BU YIL RAMAZAN KAÇ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 Ramazan ayının 29 gün süreceğini duyurdu. Bu yıl, Şevval ayının hilali Ramazan'ın 29. akşamında görüleceği için oruç dönemi bu tarihte sona erecek.