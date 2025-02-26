Yalan söylemek orucu bozar mı? Kötü söz söylemek ve kul hakkı yemek oruca zarar verir mi?

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 17:27

Ramazan ayı, ibadetlerin yoğunlaştığı ve manevi hassasiyetin artması gereken bir zaman dilimidir. Bu nedenle oruç tutan kişiler sadece yeme ve içmeden değil, aynı zamanda kötü sözlerden ve yanlış davranışlardan da uzak durmalıdır.

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YALAN VE KÖTÜ SÖZ ORUCU BOZAR MI?

Fıkhın temel kurallarına göre, orucu bozan şeyler yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktır. Ancak, oruçlu kimsenin yalana başvurması veya kötü sözler söylemesi gibi haram fiiller orucu fiziken bozmaz. Bununla birlikte, orucun manevi boyutuna zarar verir ve sevabını azaltır.

Hz. Peygamber (sas) bu konuda şu uyarıda bulunmuştur:

"Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur."

Bu hadis, orucun sadece bedensel değil, aynı zamanda ahlaki bir ibadet olduğunu göstermektedir. Oruçlu kimsenin, yalandan, dedikodudan, iftiradan, kötü söz söylemekten ve diğer haramlardan uzak durması gerekir.