takvim-logo

Diyanet'e göre Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, oruca nasıl niyet edilir ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu ile ilgili sorular Diyanet kaynakları üzerinden araştırılmaya başlandı. İlk oruç 1 Mart Cumartesi günü tutulacak. Peki oruç için niyet ne zaman ve nasıl edilir? İlk sahur hangi gün? İşte oruçla ilgili merak edilenler…

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Diyanet’e göre Ramazan orucuna nasıl niyet edilir? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan'da bir ay boyunca oruç ibadeti eda edilecek. Oruç tutacak Müslümanlar, niyetin nasıl edilmesi gerektiğini araştırıyor. İşte Ramazan orucunda sahurda niyet etme şekli ve niyetin önemiyle ilgili tüm bilgiler…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN ORUCU NASIL TUTULUR?

Gerek Ramazan orucunda gerekse nafile oruçlarda niyet, orucun farzlarından biridir ve bu yüzden oruç tutarken niyet etmek zorunludur. Sahura kalkmak ya da ertesi gün oruç tutacağını bilerek uyumak, niyet yerine geçmektedir.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadet ederek Allah'a daha yakın olmayı isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlamaya çalışan bireyler için niyet etmek bilinçli bir şekilde ibadet etmenin önemli bir parçasıdır. Oruç tutacak kişiler için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya" şeklinde yapılan mutlak niyet yeterlidir. Ancak, geceden niyet edilmesi ve "Yarınki Ramazan orucuna" diyerek orucun belirlenmesi daha faziletli kabul edilir. Ramazan ayında her gün için ayrı niyet edilmesi gerekmektedir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

2025 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Sahura kalkmak, oruç tutma niyetiyle yatmak ya da ertesi gün oruç tutmaya karar vermek niyet olarak sayılmaktadır. Ancak bunların hiçbiri olmadan uyuyakalan bir kişi, sabah saatlerinde de niyet edebilir.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN ORUCUNA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Ramazan ayında ve nafile oruçlarda niyet etme süresi, güneş battıktan sonra başlar. Son vakit ise ertesi gün dahve-i kübra olarak adlandırılan vakte kadar devam eder. Dahve-i kübra, şer'î gündüzün ortası olup, imsak ile akşam vakti arasındaki sürenin yarısını ifade eder. Türkiye için bu vakit, öğle saatinden yaklaşık 60-70 dakika öncesine denk gelmektedir.

Ramazan orucu, belirli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ve nafile oruçlarda niyet etme vakti, akşam güneşin batmasıyla başlar ve ertesi gün güneş tepe noktasına ulaşmadan önceye kadar devam eder. Ancak, imsaktan sonra yapılan niyetin geçerli olabilmesi için bu süre içinde hiçbir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir davranışta bulunulmamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde, gündüz niyet etmek caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Kaza, kefaret ve belirli bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için niyet süresi, akşam gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar olan süredir. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "Falanca kaza, kefaret veya adak orucuna" şeklinde niyetin belirtilmesi gerekmektedir.

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ