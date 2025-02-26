Çorum'da yürekleri sızlatan olay! Hayatları aniden karardı: Oğlu gözlerinin önünde günden güne eriyor

Tik hastalığına yakalanan Batuhan Şeker, 4 yıl içinde su içemez, yemek yiyemez, yürüyemez ve uyuyamaz hale geldi. Anne Yüksel Sakallı, çocuğu için çare bulamadığını söyledi. Gözyaşları içinde “Yavrum gözlerimin önünde eriyor” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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Çorum'da yaşayan ailenin dramı, yürekleri sızlattı. Batuhan Şeker (20), 4 yıl önce bir nörolojik bozukluk olan tik hastalığına yakalandı. Hastalığı her geçen gün ilerlemeye başladı. Su içemez, yemek yiyemez, yürüyemez ve uyuyamaz hale geldi.



Tik hastalığına yakalanan oğlu Batuhan Yüksel ve 18 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli kızına tek başına bakan anne Yücel Sakallı (52), oğlunun her geçen gün gözlerinin önünde eridiğini söyledi. Oğlu ile hastane hastane gezdiğini, ancak hiçbir derman bulamadıklarını ifade eden Sakallı, oğlunun hastalığının tedavi edilmesini istediğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.



Oğlunun rahatsızlığını dile getirirken gözyaşlarını tutamayan anne, "Derdine derman bulamadım, 4 yıldır gezdiriyorum. Çocuğumun kazayla kolu böyle oldu. Daha da arttı. Gücüm yetmiyor. Oğlum eğitiminden geri kaldı, liseyi de okuyamadı.



Tik'i sebebiyle dalga geçtiler, eğlendiler. Rahatsızlığının ne olduğunu bilmiyorum. Birkaç hekime gösterebilme şansım oldu ama bir sonuç elde edemedim. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen evladıma yardım eli uzatın. Ekmeğini yiyemiyor, tuvalete gidemiyor, banyo yapamıyor. Sağlam bir gençti, hiçbir şeyi yoktu. Aniden oldu, ne olduğunu bilemedik" diye konuştu.



Konuşmakta güçlük çeken Batuhan Şeker, "Bu hastalık 4 senedir hayatımı alt üst etti. Gezemiyorum, hiçbir şey yapamıyor. Eğitim hayatım da bitti. Çaresiz haldeyim" diye konuştu.



Anne Yüksel Sakallı, "İki tane rahatsızlığı olan evladım var, annelik görevim olarak ikisine de bakmaya mecburum. Fakat gücüm bir yere kadar yetiyor. Evladımı özel sağlık kuruluşlarına götürüp muayene ettirebilecek durumum yok. Daha iyi doktorlara baktırılmasını istiyorum. Tek dileğim bu, başka bir isteğim yok" dedi.

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