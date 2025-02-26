Antalya'da görenlerin şaşkına döndüğü olay! 200 yıllık tarihi hamam satılığa çıktı

19. yüzyılda inşa edilen ve anıtsal yapı olarak tescil edilen 'Gavur Hamamı', satılığa çıkarıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde Rumlar tarafından 19. yüzyılda inşa edilen ve anıtsal yapı olarak tescil edilen "Gavur Hamamı", satılığa çıkarıldı. Üzerine 'Satılık' levhası asılan tarihi hamam için 8 varis 2.5 milyon dolar (91 milyon 152 bin lira) istiyor. Tarihi hamamdaki "Satılık" yazısını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade ediyor.



705 metrekarelik hamamın üstünde içeriye ışık girmesini sağlamak amacıyla 104 fil gözünün bulunduğu büyük bir kubbe yer alıyor. "Soğukluk", "Ilıklık" ve "Sıcaklık" olarak adlandırılan 3 ana mekandan oluşan hamam, işçiliği ve mimarisiyle mekanın ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

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