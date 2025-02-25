Simpsonlar’ın Kıyamet Kehaneti: 28 Şubat’ta neler olacak?

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 12:17

Simpsonlar 36 sezon boyunca ailesinin günlük yaşamını konu alırken, geleceğe yönelik yaptığı tahminlerle de gündeme geliyor. Bu animasyon dizisi, şimdi de 28 Şubat'a dair yaptığı iddiayla dikkat çekiyor. Peki Simpsonlar'ın kıyamet tahmini nedir? İşte merak edilenler…

Bu durumu, 2023 yılında yayınlanan başka bir bölümle birleştiren Simpsons hayranları, 28 Şubat 2025'te büyük bir enerji krizinin yaşanabileceği ihtimalini gündeme getirdi. O bölümde, enerji kaynaklarının tükeneceği belirtiliyor ve bu durum diziye dair yapılan tahminlerin yeni bir örneği olarak ortaya çıkıyor.

1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde, kasaba tamamen elektriksiz kalıyor ve insanlar adeta ortaçağa geri dönüyor. Arabalar çalışmıyor, cep telefonları yok ve Homer Simpson'ın işe gidebileceği bir nükleer santral bile bulunmuyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SIMPSONLAR'IN ŞAŞIRTICI İDDİALARI

Simpsonlar'ın bir başka şaşırtıcı tahmini, rapçi Puff Daddy'nin tutuklanmasının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Dizinin 28. sezonunun bir bölümünde, ünlülerin beyaz kıyafetlerle katıldığı lüks bir parti tasvir ediliyor. Hayranlar, bu sahnenin Puff Daddy'nin düzenlediği ve şu anda skandallar nedeniyle dikkat çeken partilerle benzerlik gösterdiğini iddia ediyor.

Leonardo DiCaprio, Beyonce ve Jennifer Lopez gibi ünlülerin yer aldığı büyük skandallar ve Simpsonlar'ın doğru çıkan tahminleri göz önünde bulundurulduğunda, 28 Şubat 2025'te yaşanacak olaylar hakkında iddialar takip ediliyor.