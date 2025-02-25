Salli Barik Duası okunuşu ve anlamı: Allahümme Salli ve Barik Duaları Türkçe meali
Salli Barik duası, İslam dininde büyük bir fazilete sahip olan ve namazda okunan dualardan biridir. Bu dua, Allah’a ve Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salât ve selam göndermek amacıyla söylenir. İki önemli dua olan 'Allahümme Salli' ve 'Allahümme Barik' birleşerek bu ismi almıştır. İşte Allahümme Salli ve Barik Duaları Türkçe meali…
Salli Barik duası, namazda, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ismi anıldığında, ezan okunduğunda, Cuma günlerinde ve akla geldiği her an okunması tavsiye edilen önemli bir duadır. Hem "Allahümme Salli" hem de "Allahümme Barik" dualarının birlikte okunması, Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e salât ve selâm göndermenin faziletli bir yoludur. Bu dualar sıkça tekrarlandığında kişiyi sevaba gark eder ve gönlüne huzur verir. İşte duanın okunuşu ve Salli Barik anlamı…
Allahümme Salli Duası Okunuşu
- Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
- Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
- İnneke hamidün mecîd.
Allahümme Salli Duası Türkçe Anlamı
- Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt.
- İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi.
- Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.