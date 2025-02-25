Salli Barik Duası okunuşu ve anlamı: Allahümme Salli ve Barik Duaları Türkçe meali

-Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline -bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e -(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. -Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).

(Kaynak: AA)

Allahümme Salli ve Barik Duaları Namazda Nerede Okunur?

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları namazın son rekatında secdeden sonra Tahiyyat'ı okuduktan sonra okunması sünnettir. Bu duaların namazda okunması, farklı mezhepler arasında bazı farklılıklar gösterir. Hanefi ve Malikî mezheplerine göre bu dualar sünnet kabul edilirken Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre farz olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, bu duaların ardından Kur'an-ı Kerim'den sureler okumanın müstehap olduğuna tüm mezheplerin görüş birliği vardır. Cenaze namazında ise Sübhaneke duası ile başlanır ve hemen ardından Salli Barik duaları okunur bu da cenaze namazının ilk dualarındandır.

Bu dualar, Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salât ve selâm göndermek için oldukça faziletli bir ibadettir ve sürekli olarak okunması tavsiye edilir. Hem namazlarda hem de günlük yaşamda bu duaların tekrarı müminlere sevap kazandırır.