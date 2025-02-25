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Başından vurulan diş hekiminden acı haber geldi!

Başından vurularak ağır yaralanan diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez (49), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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takvim.com.tr GAZETE
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Başından vurulan diş hekiminden acı haber geldi!

İzmir 'inKonak ilçesinde, Mustafa Ercan'ın (34) tabancayla başından vurarak ağır yaraladığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez (49), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yakalanan Ercan, Düşmez'in eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek, "7 ve 9 yaşındaki çocuklarıma DNA testi yaptırdım. Babası o çıktı. O yüzden vurdum" demişti.

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