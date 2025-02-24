Film değil gerçek: İstanbul’da kuaförün kardan gelinini gençler kaçırdı!

İstanbul’da kuaför Bekir Gök, iş yerinin önünde kardan gelin yaptı. Ama bir grup genç, akşam saatlerinde kardan gelini kaçırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 00:00

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İstanbul Avcılar'da kuaför Bekir Gök, kar yağışı sonrası iş yerinin önüne kardan adam yerine kardan gelin yaptı. Görenleri gülümseten kardan gelinin plastik gövdesi akşam saatlerinde bir grup tarafından çalındı.

Kuaför bahçesinde kalan kardan gelinin diğer kısımları ise grup üyeleri tarafından tekmelendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Bekir Gök, yaşananlara isyan etti:

Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik. Sadece 1 gün sürdü. Dün birkaç komşumuzun da desteğiyle buralardan bayağı bir kar topladık. Güzel bir kardan gelin yaptık. Herkes fotoğraf çektirdi, çok güzel bir görüntü oluştu. Maalesef finalimiz bu. Yani sonu böyle mi olmalıydı? Bilemedim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Onca emek verilerek yapılan şey sadece akşama kadar sürdü. Yazık günah.

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