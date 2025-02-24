Felç kaldı yılmadı, boğazına kaçan fıstık sonu oldu!

Özer Akyüz, geçirdiği kazanın ardından 3 ay bitkisel hayatta kaldı. Çok sayıda operasyonun ardından, 10 yıl sonra yürümeye ve konuşmaya başladı. Tedavisi sürerken, oda arkadaşının ikram ettiği fıstık boğazına kaçtı. Kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 00:00

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Çanakkale'de yaşayan Mutlu Şahin (46) , 2015'te yağış nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle önce beton direğe çarptı. Ardından takla atan otomobil uçuruma yuvarlandı. Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışarak ağır yaralanan motosiklet tamircisi arkadaşı Özer Akyüz, güçlükle çıkarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Özer Akyüz'ün duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Nefes borusunda oluşan darlık nedeniyle boğazı delindi. Tüm vücudunda kırıklar meydana geldi. Beyin travması geçirdi.

ASLA MÜCADELEYİ BIRAKMADI

Özer Akyüz, tedavi altına alındı. Ancak bitkisel hayata girdi. Herkes ümidini kesti, ama o 3 ay sonra yeniden gözlerini açtı. 6 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Konuşamadı. Felç kaldı. Tekerlekli sandalyede hayatını devam ettirdi. Ağabeyisinin desteğiyle asla mücadeleyi bırakmadı. Fizik tedavilerin ardından 10 yıl sonra ilk kez parmağını oynattı. Destekle de olsa yürümeye ve konuşmaya başladı. Yakınları "Ölümü yenen adam" adını verdi. Tedavisi özel bir bakım merkezinde devam eden Özer Akyüz, önceki gün oda arkadaşının ikram ettiği fıstığı yedi. Nefes borusuna kaçtı. Hastaneye kaldırıldı. Doktorların, tüm çabasına rağmen ne yazik ki Özer Akyüz, kurtarılamadı.

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