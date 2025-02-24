2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı? Oruç ne zaman?

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 10:50

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2025 Ramazan imsakiyesine göre, Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk sahur ise, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar, Ramazan ayının ilk gününde oruç tutmak için bu gece sahura kalkacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının ne zaman başlayacağı netleşti. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, Ramazan ayının başlangıç tarihini ve bayram günlerini merak ediyor

Şubat ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte Ramazan'a kaç gün kaldığı merak konusu oldu. 17 Şubat 2025 itibarıyla, Ramazan ayının başlamasına tam 12 gün kaldı. Müslümanlar, bu mübarek ayın heyecanını yaşarken sahur ve iftar hazırlıklarına da başladı.

Ramazan'ın birinci günü olan 1 Mart 2025 Cumartesi , oruç ibadetinin başlangıç günü olacak. 30 gün boyunca sürecek olan oruç, 30 Mart 2025 Pazar günü sona erecek ve ardından 31 Mart 2025 Pazartesi günü Ramazan Bayramı başlayacak.

2025 FİTRE MİKTARI AÇIKLANDI!

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için belirlenen fitre miktarı 180 TL olarak açıklandı. Fitre, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan bir yardımdır ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacını karşılamaya yönelik hesaplanır.

Diyanet'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir. Fitre, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddeleri şeklinde de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir.

Ramazan'ın Önemi ve İbadetler

Ramazan ayı, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir. Oruç tutmanın yanı sıra, teravih namazı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yardımlaşma gibi ibadetlerle bu ayı değerlendiren Müslümanlar, hem ruhen hem de bedenen arınma sürecine girerler.

Ramazan süresince:

Sahur ve iftar saatlerine riayet edilir.

Teravih namazları kılınır.

İhtiyaç sahiplerine fitre ve zekât yardımı yapılır.

Kadir Gecesi gibi mübarek gecelerde ibadetler artırılır.