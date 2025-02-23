Ünlü oyuncu Jane Seymour yıllara meydan okuyor! Kendisini ışıldatan 5 şeyi sıraladı

Ünlü oyuncu Jane Seymour, yıllardır Malibu sahilinde sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek 70'li yaşlarında bile genç görünmeyi başardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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Ünlü oyuncu Jane Seymour, 70'li yaşlarında bile inanılmaz derecede genç görünmeyi başardı. Bunun sebebinin yıllardır Malibu sahilinde oldukça sağlıklı bir yaşam sürmesi olduğu ortaya çıktı.

74 yaşındaki yıldız, kendisini ışıldatan 5 şeyi sıraladı:

Diyet yapmıyor, sağlıklı besleniyor, ağırlık kaldırıyor ve takviye vitamin alıyorum. Akdeniz mutfağını seviyorum. Günde sadece bir kez, saat 13:30 civarında büyük bir öğün yiyorum. Balık ve sebzeleri çok seviyorum. Arka bahçemde yeşillik yetiştiriyorum.

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