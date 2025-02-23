Samsun'da çift, yardım paralarını borç verdiği şahıstan geri alamayınca suç duyurusunda bulundu!

Samsun'da 3 çocuk sahibi Ferhat Öztürk ve görme engelli eşi Cemile Kılıç, topladıkları yardım parasını 15 günlüğüne borç verdikleri M.A.'dan geri alamayınca, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Samsun'da 3 çocuk sahibi Ferhat Öztürk (53) ve görme engelli eşi Cemile Kılıç (38), topladıkları yardım parasını M.A. isimli şahsa 15 günlüğüne borç olarak verdi. Parayı geri alamayan çift, borç verdikleri şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıç, "Eşimin çöpte çalışırken topladığı paralar, hepsini dibe vurdurdu. Çocuklarıma bir çorba bile kaynatamadım" dedi. M.A. ise bir TV programına bağlanarak açıklama yaptı: Bu çiftten 660 bin TL para aldım. İşlerimiz zor gittiği için bankadan para alamadım.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN