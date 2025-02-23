Sabıkalı canilerin hayattan kopardığı Mattias Ahmet Minguzzi'nin ailesi katiller için kemik yaşı tespiti istedi!

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattias Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaki B.B. tarafından 5 kere bıçaklanıp katledildi. Minguzzi ailesi, oğullarını öldüren 15 yaşındaki B.B. ve oğullarını yerde tekmeleyen 16 yaşındaki U.B’nin kemik yaşının tespit edilmesini istedi. Şahısların kemik yaşı 18'den büyük çıkarsa yatacakları hapis cezası artacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta İtalyan aşçı Andrea Minguzzi ve Çellist Yasemin Minguzzi'nin oğlu olan Mattias Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla alışverişe gittiği bit pazarında iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı ve yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. tutuklandı. Yapılan incelemede, saldırganların sabıkalı olduğu belirlendi. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minguzzi ailesi iki şahsın kemik yaşı tespitini istedi.

ÇOCUK OLAMAZLAR

Aile taleplerini avukatları aracılığıyla şöyle ifade verdi:

"Müvekkillerimizin oğlu son derece kan dondurucu bir şekilde gündüz vakti kamuya açık alanda katledilmiştir. Görüntüler izlendiği zaman faillerin, küçücük bir çocuğu,canavarca bir hisle ve acımasızca katlettikleri açıktır. Olay ve oluş şekli faillerin çocuk olamayacaklarını ortaya koymaktadır. Böyle bir cinayet ancak 18 yaşından büyük kişilerce bu kadar soğukkanlı şekilde işlenebilir. Kaldı ki sosyal medyada faillerin yakınlarının paylaşımları, faillerin eylemlerini destekler niteliktedir. Faillerin hem kemik yaşının adli tıp tarafından tespit edilmesini hem de sosyal psikolojileri bakımından yaşlarının tespit edilmesini arz ve talep ederiz."

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