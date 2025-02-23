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Konya'da öğretmene okulda korkunç saldırı!

Konya'da sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, sınıfta bulunduğu esnada engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerim Karakaya tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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Konya’da öğretmene okulda korkunç saldırı!

Konya'da sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), sınıfta bulunduğu esnada engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerim Karakaya (19) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralı öğretmen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Karakaya'nın, öğretmen Güçlü'yü kardeşi olan özel eğitim öğrencisi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öne sürüldü. İfadesinin ardından Kerim Karakaya tutuklandı.

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