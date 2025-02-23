İstanbul Galata'daki 153 yıllık Özel St. Jorj hastanesi kapatıldı!

1872'de kurulan ve uzun yıllar sağlık hizmeti veren İstanbul Galata'daki Özel St. Jorj Hastanesi, Avusturya'daki merkez tarafından maddi sıkıntılar nedeniyle kapatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

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İstanbul Galata'daki Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı. 1872'de kolera salgını sırasında İstanbul'a gelen iki rahibenin kurduğu Avusturya Sen Jorj Hastanesi, tedavi ederek başlayan ve genişletilen birimlerle yardım ağını büyüten bir kurumdu.

Rahibeler, Roma Katolik Kilisesi cemaati Şefkat Rahibeleri Birliği'ne mensuptu. Kararın Avusturya'daki merkez tarafından maddi sıkıntı nedeniyle alındığı öğrenildi.

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