Bir aşk hikayesi: Felçli eşine 25 yıldır şefkatle bakıyor!

Beyin kanaması sonucu 25 yıl önce felç kalan yaşlı adama, eşi adeta bir bebek gibi bakıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Yalova'da yaşayan 5 çocuklu Müşerref ve Faruk Kotan çifti, 65 yıllık evliliklerinin son 25 yılında sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdi.

86 yaşındaki eşi Faruk Kotan'ın beyin kanaması sonucu vücudunun sağ tarafının felç kalmasıyla zorlukları göğüslemeye başlayan 83 yaşındaki kadın, hiç isyan etmedi.

Eşinin ilaçları, yemeği, uyuması, gezmesi, fizik tedavisi başta olmak üzere, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demedi. Fedakarlığı ve eşine olan sevgisiyle örnek gösterildi. Kotan, kendisini "Kır çiçeğim" diye seven eşi ile geçirdiği 65 yılda hiç mutsuz olmadığını belirterek "Zamanın nasıl geçtiğini bilemedik. Birbirimizi sevmekten hiç usanmadık" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN