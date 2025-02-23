(Takvim Foto Arşiv) İstanbul'da Okullar Tatil Edilecek mi? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Şen, "Gece sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riski artacak. Bu durum, okul servislerinin yollarda zorluk yaşamasına neden olabilir. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye kadar düşebilir, bu nedenle Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmesi olası" dedi. Yetkililerin hava durumu verilerini değerlendirerek Pazar günü tatil konusunda nihai kararı vermesi bekleniyor.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini (Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü) Bu hafta Hava Nasıl Olacak? İşte Meteoroloji'den Yeni Rapor! Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ riski bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(Takvim Foto Arşiv) Karadeniz ve İç Anadolu'da Kar Yağışı Etkili Olacak Meteoroloji verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevresi ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sürücülere buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği, yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşebileceği belirtildi.

(Takvim Foto Arşiv) Fırtına ve Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) beklendiği için bu bölgelerde yaşayanların özellikle dikkatli olması gerekiyor. MGM, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceği konusunda uyardı.