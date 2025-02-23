24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Artvin, Rize, Düzce...
İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan yoğun kar yağışı geçtiğimiz hafta okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Öğrenciler bu kar tatilini hafta sonu ile birleştirerek uzun bir ara verirken şimdi gözler pazartesi gününe çevrildi. Peki 24 Şubat 2025 Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili olan illerin güncel listesi.
Şubat ayının sonlarına yaklaşırken Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı birçok şehri beyaza bürürken olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz günlerde bazı illerde okullar tatil edildi. Valiliklerden ve yerel yönetimlerden yapılan açıklamalar dikkatle takip edilirken öğrenciler ve veliler "24 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil?" sorusuna yanıt arıyor.
24 ŞUBAT PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Henüz 24 Şubat Pazartesi günü için kar tatili açıklaması gelmedi.
Valilikler tarafından duyurular eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: 24 Şubat'ta Artvin ve Rize'ye Turuncu, İstanbul Dahil 3 İle Sarı Kod Verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Şubat Pazartesi günü için Artvin ve Rize'yi turuncu kod, İstanbul, Trabzon ve Giresun'u ise sarı kod ile uyardı.
Beklenen kuvvetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.