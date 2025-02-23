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24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Artvin, Rize, Düzce...

İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan yoğun kar yağışı geçtiğimiz hafta okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Öğrenciler bu kar tatilini hafta sonu ile birleştirerek uzun bir ara verirken şimdi gözler pazartesi gününe çevrildi. Peki 24 Şubat 2025 Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili olan illerin güncel listesi.

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24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Artvin, Rize, Düzce...

Şubat ayının sonlarına yaklaşırken Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı birçok şehri beyaza bürürken olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz günlerde bazı illerde okullar tatil edildi. Valiliklerden ve yerel yönetimlerden yapılan açıklamalar dikkatle takip edilirken öğrenciler ve veliler "24 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil?" sorusuna yanıt arıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

24 ŞUBAT PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Henüz 24 Şubat Pazartesi günü için kar tatili açıklaması gelmedi.

Valilikler tarafından duyurular eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.

(Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü)(Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: 24 Şubat'ta Artvin ve Rize'ye Turuncu, İstanbul Dahil 3 İle Sarı Kod Verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Şubat Pazartesi günü için Artvin ve Rize'yi turuncu kod, İstanbul, Trabzon ve Giresun'u ise sarı kod ile uyardı.

Beklenen kuvvetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'da Okullar Tatil Edilecek mi?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Şen, "Gece sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riski artacak. Bu durum, okul servislerinin yollarda zorluk yaşamasına neden olabilir. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye kadar düşebilir, bu nedenle Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmesi olası" dedi.

Yetkililerin hava durumu verilerini değerlendirerek Pazar günü tatil konusunda nihai kararı vermesi bekleniyor.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini (Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü)5 Günlük Hava Durumu Tahmini (Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

Bu hafta Hava Nasıl Olacak? İşte Meteoroloji'den Yeni Rapor!

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ riski bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karadeniz ve İç Anadolu'da Kar Yağışı Etkili Olacak

Meteoroloji verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevresi ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sürücülere buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği, yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşebileceği belirtildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fırtına ve Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) beklendiği için bu bölgelerde yaşayanların özellikle dikkatli olması gerekiyor. MGM, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceği konusunda uyardı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi Kapıda

Soğuk hava dalgası nedeniyle yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanların çığ riskine karşı dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını önerdi. Ayrıca, don ve buzlanma nedeniyle sabah ve gece saatlerinde trafikte ekstra dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yetkililerden Vatandaşlara Kritik Uyarılar

MGM, kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle vatandaşların alması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın. Seyahat edilmesi gerekiyorsa araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulmalı.

Soğuk hava şartlarına karşı tedbir alın. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar dışarı çıkarken dikkatli olmalı.

Elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olun. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle enerji hatlarında aksaklıklar yaşanabilir.

Çığ riski olan bölgelerde dikkatli olun. Yetkililer tarafından yapılan uyarıları takip edin ve riskli alanlara girmeyin.

Türkiye genelinde etkisini gösterecek bu olumsuz hava koşullarıyla ilgili Meteoroloji'den gelecek yeni duyuruların yakından takip edilmesi önem taşıyor.