Konya'da üniversiteyi kana bulayan öğrencinin organları umut olacak!

Dekan yardımcısını vurup intihara kalkışan öğrenci Bestami Serdar Ergüder’in ailesi, oğullarının karaciğeri, böbrekleri ve kalbinin bağışlanmasına karar verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 00:00

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Konya'daki Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanlık katında geçen pazartesi korkunç bir olay yaşandı. Sağlık Yönetimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar Ergüder (23), yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı öğretim üyesi Dr. Müjdat Yeşildal'a (34) ateş edip göğsünden yaraladı.

Ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Yeşildal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Öğrenci Bestami Serdar Ergüder'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Ergüder ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Ergüder'in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmesi için süreç başlatıldı.

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