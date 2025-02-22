Ankara'da boşanmak isteyen karısını bıçakladı!

Gökçe Nur E. (21), eşi Alihan E.’ye (24) boşanmak istediğini söyleyerek evi terk etti. Gökçe Nur E., dönmek istemeyince Alihan E. sinir krizi geçirdi. Gözü dönen adamın Eşi ile kayınbiraderi K.Ö.'yü (5) bıçakla yaralamasının ardından Gökçe Nur E., yaralı halde pencereye çıkarak yardım istedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 00:00

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Ankara'da yaşayan Gökçe Nur E. (21), eşi Alihan E.'ye (24) boşanmak istediğini söyledi. Evi terk etti. Kayınvalidesinin evine gitti. Alihan E, kayınvalidesi olmadığı sırada eve girerek, eşini ikna etmeye çalıştı. Ancak kadın eve dönmek istemediğini söyledi.



Alihan E., eşi Gökçe Nur E. ile kayınbiraderi K.Ö.'yü (5) bıçakla yaraladı. Gökçe Nur E., yaralı halde pencereye çıkarak yardım istedi. Alihan E., kendisini de bıçakla yaralayıp, kaçtı. Polis tarafından yakalanan Alihan E., Gökçe Nur E. ve kardeşi hastanede tedaviye alındı.

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