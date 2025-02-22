2025 Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak? 29 gün mü, 30 gün mü?
2025 Ramazan ayının ilk sahuru ve iftarı için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre, ilk oruç 1 Mart 2025’te tutulacak sahura ise 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Peki bu yıl Ramazan 29 gün olur mu? İşte merak edilenler…
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Ramazan ayında orucun süresini belirlerken, şevval ayının hilalinin Ramazan'ın 29. günü akşamı görünmesi nedeniyle bu yıl Ramazan ayının 29 gün süreceğini açıkladı. Peki Ramazan Bayramı kaç gün? İşte konuyla ilgili detaylar!
BU YIL RAMAZAN 29 GÜN MÜ?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 Ramazan'ının 29 gün süreceğini açıkladı. Bu yıl, şevval ayının hilali Ramazan'ın 29. akşamında görüleceğinden dolayı oruç dönemi bu süreyle tamamlanacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2025 Ramazan ayında, Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek. Bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak tanımlanan ve Müslümanların ibadetlerinde en yoğun şekilde yer verdikleri bir zaman dilimidir. Ramazan boyunca oruç tutulur, teravih namazı kılınır, fitre verilir, mukabele okunur ve Kur'an-ı Kerim hatmedilir. İhtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar da bu dönemde artar. Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.