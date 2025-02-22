Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 23:41

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 Ramazan ayında, Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek. Bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak tanımlanan ve Müslümanların ibadetlerinde en yoğun şekilde yer verdikleri bir zaman dilimidir. Ramazan boyunca oruç tutulur, teravih namazı kılınır, fitre verilir, mukabele okunur ve Kur'an-ı Kerim hatmedilir. İhtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar da bu dönemde artar. Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.