Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 23:02

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği" ile 2025-2026 yıllarında çiğ süt üreticilerine verilecek destekleme ödemelerinin kapsamı ve detayları netlik kazandı. Peki başvuru şartları nedir? İşte çiğ süt desteği ödeme bilgisi sorgulama!

Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) düzenli veri girişi yapan ve ürettikleri çiğ sütü süt işleme tesislerine sözleşmeli olarak teslim eden üreticiler, temel destekleme ödemelerinden yararlanabilecek. Destekleme miktarları, inek, manda, koyun ve keçi sütü gibi farklı türler için belirlenen kriterlere göre hesaplanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SÜT ÜRETİCİLERİNE YENİ TEŞVİK

🔘 Kadın üreticiler ve 41 yaş altındaki çiftçiler için destekleme ödemeleri ilave 0,3 katsayı ile artırılacak. Ayrıca Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli illerinde üretilen sütler için ek olarak 0,4 katsayı uygulanacak.

🔘 Manda, koyun ve keçi sütü üreten çiftçilere destekleme ödemeleri 0,8 katsayı ile artırılacak. Ayrıca Avrupa Birliği onaylı veya hastalıktan ari işletmelerde üretilen süt için destek katsayısı 3 olarak uygulanacak.

🔘 Ürettiği çiğ sütü Et ve Süt Kurumu'na (ESK) süt ürünü olarak satan üreticiler, destekleme ödemelerinden yararlanma fırsatı elde edecek. Bu destek ödemeleri, her 1 kilogram süt ürünü karşılığında belirli miktarda çiğ süt üzerinden hesaplanacak.